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В Хмельницком таможенник насмерть сбил 90-летнюю женщину

Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Хмельницкий, на одной из городских улиц этого понедельника, 17 января главный инспектор отечественной Гостаможслужбы наехал на 90-летнюю горожанку и нанес пешеходу смертельные повреждения. Бабушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В Хмельницком таможенник насмерть сбил 90-летнюю женщину

Дело расследует ДБР (фото из открытых источников)

Как выяснили следователи правоохранительного ведомства, управлял своим автомобилем специалист Гостаможслужбы нашей страны, работающий в ведомстве главным государственным инспектором Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения. Таможенник наехал на 90-летнюю жительницу города, которая, к сожалению, предприняла попытку перейти шумную трасса вне пешеходного перехода. От полученных повреждений 90-летняя жительница скончалась на месте ДТП.

В Государственном бюро расследований отмечают, что предварительно правовая квалификация правонарушения это - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего, это — ч. 2 ст. 286 УКУ. За санкцией  статьи предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняются следователями ведомствами.

Напомним, что в Черновицкой области задержали таможенника, сбившего насмерть 21-летнюю девушку, и сразу отпустили. Полицейские забрали, а затем быстро выпустил 28-летнего таможенника, который подозревается в смертельном ДТП. Он не был в розыске. Полицейские получили информацию, что в заведении населенного пункта Новоселица находится служащий таможни, летом совершивший смертельную автотрощу и самовольно покинувший место преступления.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-dtp-u-hmelnickomu-za-uchasti-mitnika-u-yakij-zaginula-90-richna-zhinka
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