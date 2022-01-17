В Хмельницком таможенник насмерть сбил 90-летнюю женщину

В городе Хмельницкий, на одной из городских улиц этого понедельника, 17 января главный инспектор отечественной Гостаможслужбы наехал на 90-летнюю горожанку и нанес пешеходу смертельные повреждения. Бабушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Дело расследует ДБР (фото из открытых источников)

Как выяснили следователи правоохранительного ведомства, управлял своим автомобилем специалист Гостаможслужбы нашей страны, работающий в ведомстве главным государственным инспектором Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения. Таможенник наехал на 90-летнюю жительницу города, которая, к сожалению, предприняла попытку перейти шумную трасса вне пешеходного перехода. От полученных повреждений 90-летняя жительница скончалась на месте ДТП.

В Государственном бюро расследований отмечают, что предварительно правовая квалификация правонарушения это - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего, это — ч. 2 ст. 286 УКУ. За санкцией статьи предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Сейчас все обстоятельства аварии выясняются следователями ведомствами.

Напомним, что в Черновицкой области задержали таможенника, сбившего насмерть 21-летнюю девушку, и сразу отпустили. Полицейские забрали, а затем быстро выпустил 28-летнего таможенника, который подозревается в смертельном ДТП. Он не был в розыске. Полицейские получили информацию, что в заведении населенного пункта Новоселица находится служащий таможни, летом совершивший смертельную автотрощу и самовольно покинувший место преступления.

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