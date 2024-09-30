В Хмельницком мать спасала ребенка из реки: утонули обе

28 сентября около 13:40 в полицию поступило сообщение о том, что по ул. Береговой в Хмельницком, в местном водоеме утонули 45-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Хмельницкого районного управления полиции.

Иллюстративное фото

Сотрудники полиции предварительно установили, что девочка, подойдя близко к водоему, случайно упала в воду. Мать бросилась на помощь. В результате и женщина, и ребенок утонули.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай" и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Во Львове трехлетний ребенок засунул руку в электромясорубку

Сообщения о страшном инциденте спасатели получили от медиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Они приехали в больницу святого Николая и с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки, чтобы высвободить зажатую ручку. "Уважаемые родители, будьте внимательны! Следите за своими малышами", — подчеркнули спасатели.

Читайте также: В Ивано-Франковске отравилась семья: что произошло

Вчера в Ивано-Франковске семья отравилась угарным газом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Среди пострадавших – двое мальчиков 2015 и 2018 годов рождения, девочка 2008 года рождения и мать 1988 года рождения. Женщина с детьми госпитализирована в больницу. Угарный газ — одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печками, каминами или газовыми котлами. Он незаметен, совершенно неощутим и способен привести к трагическим последствиям в считанные минуты. Спасатели рекомендуют устанавливать детектор угарного газа в помещении, что может уберечь вашу жизнь.