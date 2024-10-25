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В Херсонской области раздался мощный взрыв: есть раненые

Женщина пострадала из-за подрыва на взрывоопасном предмете

сегодня, 15:24
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Недилько Ксения

Вчера в селе Львове Херсонской области из-за детонации взрывчатки пострадала местная жительница. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

В Херсонской области раздался мощный взрыв: есть раненые

Иллюстративное фото

53-летняя женщина на скутере наехала на растяжку. В результате детонации она получила взрывную травму и ушиб грудной клетки.

Сегодня потерпевшая обратилась в больницу. Ей оказали необходимую медпомощь, состояние женщины – удовлетворительное.

"Напоминаем о трех основных правилах минной безопасности: не подходи, не трогай, звони 101 или 102!", – подчеркивают в ОВА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Во Львовской области нашли боевую часть "Кинжала" (ФОТО)

На Львовщине пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ее обнаружили спустя почти два месяца после очередного массированного обстрела Украины со стороны страны-агрессора. Чрезвычайные работники профессионально и оперативно провели обезвреживание боевой части ракеты, чтобы обезопасить жителей региона от возможных взрывов. Фото – по ссылке.

Читайте также: Несчастный случай произошел в поле между селами Сухоеланецкой территориальной громады. Трое парней и несовершеннолетняя девушка ехали на мопеде по полевой дороге. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Остановившись, услышали возле себя взрыв – у всех осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали в больницу. Специалисты установили, что сдетонировавший предмет – это остатки от вражеского БпЛА.



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