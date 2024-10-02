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В Херсонской области раздался мощный взрыв: есть раненые

Женщина и мужчина получили множественные ранения

сегодня, 11:10
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Недилько Ксения

В Антоновке на Херсонщине два человека пострадали из-за детонации российской взрывчатки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

В Херсонской области раздался мощный взрыв: есть раненые

Иллюстративное фото

Возле остановки общественного транспорта местная жительница подняла с земли взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

В результате 59-летняя женщина получила взрывную травму, ампутацию кисти и стопы, множественные осколочные ранения ног. Ее состояние – тяжелое.                                                                            

Также 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины.

"Скорая" доставила обоих пострадавших в больницу для оказания медпомощи.

Напоминаем о трех основных правилах минной безопасности: не подходи, не трогай, звони 101 или 102!

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует портал "Комментарии".

По данным Херсонской областной прокуратуры, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска россии нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по средой Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта. Известно, что в результате обстрела погибли шестеро гражданских .

Седьмого человека, которого считали погибшим, врачи смогли стабилизировать, впрочем, его состояние остается крайне тяжелым. Ужасные фото и видео – по ссылке.



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