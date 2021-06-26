В Харькове на кассе супермаркета произошла массовая драка

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Ольга Чародий
Поздно вечером 25 июня в одном из харьковских супермаркетов произошла
драка. Как видно, на видео, распространенном местными Телеграм-каналами, в ней
приняли участие сразу несколько человек, вероятно — покупателей.
Драка. Фото: скриншот
"В "Баскете" на Светлой уже отп***дили кого-то
не отходя от кассы", — сказано в сообщении "ХС Харьков".
На видео слышны многочисленные крики свидетелей и участников
конфликта. Некоторые требуют вызвать на место правоохранителей.
Во время своего лаконичного спича Потураев провел параллели с "эпохой бедности" и "эпохой лжи". По его мнению, больше всего неправдой отличается партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Также Потураев добавил, что совокупный доход представителей этой фракции в Раде якобы сравним с бюджетом страны. Именно поэтому, по мнению нардепа, покончить с бедностью в Украине удалось бы сразу после того, как украинцы расстреляли бы депутатов от "ОПЗЖ". Помимо прочего, "слуга народа" отметил, что из-за демократического подхода к организации власти представители других партий вынуждены бороться и "уничтожать" "ОПЗЖ" исключительно политично. После этого у трибуны парламента в считанные секунды собралась огромная толпа из депутатов. Представители "Оппозиционной платформы…" возмущались, требовали извинений, а некоторые — даже лезли на Потураева с кулаками. На его защиту стали, разумеется, представители "Слуги народа".
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