В Харькове на кассе супермаркета произошла массовая драка

Поздно вечером 25 июня в одном из харьковских супермаркетов произошла драка. Как видно, на видео, распространенном местными Телеграм-каналами, в ней приняли участие сразу несколько человек, вероятно — покупателей.

Драка. Фото: скриншот

"В "Баскете" на Светлой уже отп***дили кого-то не отходя от кассы", — сказано в сообщении "ХС Харьков".

На видео слышны многочисленные крики свидетелей и участников конфликта. Некоторые требуют вызвать на место правоохранителей.

Напомним, 17 июня для народных депутатов Украины едва не закончилось массовой дракой у трибуны парламента. Как передает парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк, инцидент произошел после выступления Никиты Потураева, одного из нардепов от политсилы "Слуга народа".

Во время своего лаконичного спича Потураев провел параллели с "эпохой бедности" и "эпохой лжи". По его мнению, больше всего неправдой отличается партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". Также Потураев добавил, что совокупный доход представителей этой фракции в Раде якобы сравним с бюджетом страны. Именно поэтому, по мнению нардепа, покончить с бедностью в Украине удалось бы сразу после того, как украинцы расстреляли бы депутатов от "ОПЗЖ" . Помимо прочего, "слуга народа" отметил, что из-за демократического подхода к организации власти представители других партий вынуждены бороться и "уничтожать" "ОПЗЖ" исключительно политично.

После этого у трибуны парламента в считанные секунды собралась огромная толпа из депутатов. Представители "Оппозиционной платформы…" возмущались, требовали извинений, а некоторые — даже лезли на Потураева с кулаками. На его защиту стали, разумеется, представители "Слуги народа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!