В Грузии террористы захватили заложников (ВИДЕО)

В среду, 21 октября, террористы захватили банк в грузинском городе Зугдиди. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Преступники ворвались в местный банк, открыли огонь и поставили людей на колени. Часть заложников смогла сбежать, позже грабители отпустили стариков. Сейчас они требуют полмиллиона долларов, преступники хорошо вооружены.

На данный момент местные власти прибыли на место происшествия и начали переговоры. Сколько людей в банке — никто утверждать не может. Полиция уже оцепила район и пытается выяснить лица террористов.

По данным СМИ, один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, в настоящее время район инцидента оцеплен полицейским спецназом.

Полицейские уже эвакуировали граждан с территории вокруг улицы Гамсахурдиа. Телеканал Рустави 2 утверждает, что его журналист слышал звуки выстрелов со стороны отделения банка.









Как ранее сообщали "Комментарии", в Грузии не особо высоко оценивают премьерские позиции Саакашвили.

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