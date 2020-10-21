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В Грузии террористы захватили заложников (ВИДЕО)

В городе Зугдиди террористы захватили банк

сегодня, 15:52
Автор:

Владимир Лавский

В среду, 21 октября, террористы захватили банк в грузинском городе Зугдиди. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Грузии террористы захватили заложников (ВИДЕО)

Преступники ворвались в местный банк, открыли огонь и поставили людей на колени. Часть заложников смогла сбежать, позже грабители отпустили стариков. Сейчас они требуют полмиллиона долларов, преступники хорошо вооружены.

На данный момент местные власти прибыли на место происшествия и начали переговоры. Сколько людей в банке — никто утверждать не может. Полиция уже оцепила район и пытается выяснить лица террористов. 

По данным СМИ, один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, в настоящее время район инцидента оцеплен полицейским спецназом.  

Полицейские уже эвакуировали граждан с территории вокруг улицы Гамсахурдиа. Телеканал Рустави 2 утверждает, что его журналист слышал звуки выстрелов со стороны отделения банка.



Как ранее сообщали "Комментарии", в Грузии не особо высоко оценивают премьерские позиции Саакашвили. 


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