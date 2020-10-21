В Грузии террористы захватили заложников (ВИДЕО)

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Владимир Лавский
В среду, 21 октября, террористы захватили банк в грузинском городе Зугдиди. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Преступники ворвались в местный банк, открыли огонь и поставили людей на колени. Часть заложников смогла сбежать, позже грабители отпустили стариков. Сейчас они требуют полмиллиона долларов, преступники хорошо вооружены.
На данный момент местные власти прибыли на место происшествия и начали переговоры. Сколько людей в банке — никто утверждать не может. Полиция уже оцепила район и пытается выяснить лица террористов.
По данным СМИ, один из сотрудников банка успел подать сигнал тревоги, в настоящее время район инцидента оцеплен полицейским спецназом.
Полицейские уже эвакуировали граждан с территории вокруг улицы Гамсахурдиа. Телеканал Рустави 2 утверждает, что его журналист слышал звуки выстрелов со стороны отделения банка.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Грузии не особо высоко оценивают премьерские позиции Саакашвили.
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