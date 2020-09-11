В гостинице Китая прогремел мощный взрыв: момент попал на видео

Сегодня, 11 сентября, в китайском городе Чжухай (район Доумэнь) прогремел взрыв, волна которого распространилась на близлежащие здания и толпу людей на улице. Об этом сообщает местное издание Sina.

Известно, что взрыв прогремел в гостинице, где предварительно начался пожар. Момент попал на видео: на улице были люди, которых отбросило мощной волной. В местных СМИ говорят, что пострадавших много, однако, по официальным данным, скорая увезла двух человек. На месте работают спасатели. По предварительной информации, произошла утечка газа.

Напомним, в Красноярском крае РФ взяли под стражу 15-летнего школьника, который хотел устроить крупный теракт в своем учебном заведении. Об этом сообщает следственный комитет России.

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