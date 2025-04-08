В Германии задержали украинцев из-за терактов: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Российские пропагандисты распространяют очередной фейк об Украине, пытаясь подорвать доверие европейского сообщества к нашей стране. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли информацию, тиражируемую пропагандистами.
Украинцы в Германии. Иллюстративное фото
В Центре сообщили, информация, что якобы украинских беженцев в Европе привлекают к деятельности террористов – полиция Германии поймала уже семь украинцев, готовивших теракты, фейк. Такую информацию, как отмечают в Центре, распространяют российские Telegram-каналы со ссылкой на видео портала t-online.
О подделке свидетельствует несколько факторов – для субтитров t-online использует другой шрифт, а логотип размещает только на заставке роликов. К тому же указанный портал вообще не выпускает сюжеты на английском, потому что ориентируется прежде всего на немецкую аудиторию.
Напомним, российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", не оставляют попыток дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую. Сообщают, что Елена Зеленская якобы пыталась скрыться за границу, но ее задержала СБУ. Такую информацию распространяют российские Telegram-каналы с ссылкой на сюжет BBC.
Новости