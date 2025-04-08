В Германии задержали украинцев из-за терактов: что известно

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк об Украине, пытаясь подорвать доверие европейского сообщества к нашей стране. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли информацию, тиражируемую пропагандистами.

Украинцы в Германии. Иллюстративное фото

В Центре сообщили, информация, что якобы украинских беженцев в Европе привлекают к деятельности террористов – полиция Германии поймала уже семь украинцев, готовивших теракты, фейк. Такую информацию, как отмечают в Центре, распространяют российские Telegram-каналы со ссылкой на видео портала t-online.

"На самом деле: t-online не создавали такого сюжета — ролика нет ни на сайте, ни на страницах портала в соцсетях. К тому же само видео содержит признаки подделки, отметили фактчекеры из VoxCheck", — говорится в сообщении Центра.

О подделке свидетельствует несколько факторов – для субтитров t-online использует другой шрифт, а логотип размещает только на заставке роликов. К тому же указанный портал вообще не выпускает сюжеты на английском, потому что ориентируется прежде всего на немецкую аудиторию.

Кроме того, нет никаких реальных новостей о том, что немецкая полиция поймала уже 7 украинских беженцев, принимавших участие в подготовке терактов в Германии, — отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", не оставляют попыток дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую. Сообщают, что Елена Зеленская якобы пыталась скрыться за границу, но ее задержала СБУ. Такую информацию распространяют российские Telegram-каналы с ссылкой на сюжет BBC.



