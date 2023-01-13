В Германии Tesla начала вести себя "странно" на автобане: вы будете удивлены

Сообщается, что автомобиль Tesla с включенным автопилотом, пока водитель спал за рулем, пытался скрыться от правоохранителей. Инцидент произошел на днях на восток по автобану в Байройт, что в Бамберге (Германия).

Tesla/ Фото из открытых источников

Так, офицеры полиции заметили автомобиль Tesla, водитель которого не отреагировал на сигналы копов и не остановился. Полицейские начали преследование авто и гнались за Tesla около 15 минут со скоростью 110 км/час.

В результате погони автомобиль все-таки остановился, а водитель вышел из транспортного средства и выполнил требования полицейских. Как оказалось, мужчина активировал режим автопилота и уснул за рулем. Полицейские заметили, что "водитель полулежал на сиденье Tesla с закрытыми глазами и убранными с руля руками. Это вызвало подозрения, что он активировал автопилот и уснул".

В результате расследования, копы установили, что водитель во время езды находился под воздействием "неустановленного вещества" и использовал специальное приспособление-груз, которое обманывает функцию "автопилот" и имитирует вес рук на руле.

Стоит отметить, что в Германии водители частных авто по закону не могут пользоваться функциями полностью автономного вождения и должны постоянно контролировать свои транспортные средства, держа руки на руле.

Как отметили эксперты, автомобиль Tesla с включенным автопилотом, на самом деле, не пытался сбежать от полицейских — "умный" автомобиль просто старался находится на безопасном расстоянии от других транспортных средств на дороге, поэтому держался подальше от патрульного экипажа.

Водителю транспортного средства предъявлено обвинение — у него конфисковали права и ему предстоит предстать перед судом. Об этом стало известно из сообщения на местном сайте управления полиции.

Для справки: Tesla — это американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Компания была основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, но нынешнее руководство компании называет сооснователями Илона Маска, Джеффри Брайана Страубела и Иэна Райта.

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