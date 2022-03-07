В Генштабе рассказали о потерях российских войск на двенадцатый день войны

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Елизавета Черных
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о потерях войск Российской Федерации с 24 февраля по 7 марта, на двенадцатый день полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. В частности, количество убитых оккупантов составило свыше 11 тысяч. Данные обнародовала пресс-служба Генштаба в Facebook.
В Генштабе рассказали о потерях российских войск - фото: Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава — более 11 тысяч человек;
- танков — 290;
- боевых бронированных машин — 999;
- артиллерийских систем — 117;
- РСЗО (реактивная система залпового огня) — 50;
- средства ПВО — 23;
- самолетов — 46;
- вертолетов — 68;
- автомобильной техники — 454;
- легкие скоростные катера — 3;
- цистерн с ГСМ — 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.
В Генштабе ВСУ добавили, что данные о потерях уточняются, их подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Напомним, что мы переживаем 12-е сутки немотивированного, подлого вторжения Российской Федерации в Украину. Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес подчеркивает, что с начала российского вторжения Украина показала свой героизм. Все претензии, которые ранее выдвигались к власти, можно обнулить. Зеленский выглядит как настоящий лидер. Нация сплотилась вокруг него. Действия нашей страны адекватные, за исключением того, что надо активнее искать возможности для переговоров.
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