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В Генштабе рассказали о потерях российских войск на двенадцатый день войны

Подсчет данных о потерях оккупантов усложняет высокая интенсивность боевых действий

сегодня, 10:38
Автор:

Елизавета Черных
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались о потерях войск Российской Федерации с 24 февраля по 7 марта, на двенадцатый день полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. В частности, количество убитых оккупантов составило свыше 11 тысяч. Данные обнародовала пресс-служба Генштаба в Facebook.

В Генштабе рассказали о потерях российских войск на двенадцатый день войны

В Генштабе рассказали о потерях российских войск - фото: Генштаб ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

- личного состава — более 11 тысяч человек;

- танков — 290;

- боевых бронированных машин — 999;

- артиллерийских систем — 117;

- РСЗО (реактивная система залпового огня) — 50;

- средства ПВО — 23;

- самолетов — 46;

- вертолетов — 68;

- автомобильной техники — 454;

- легкие скоростные катера — 3;

- цистерн с ГСМ — 60;

- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

В Генштабе ВСУ добавили, что данные о потерях уточняются, их подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий. 

Напомним, что мы переживаем 12-е сутки немотивированного, подлого вторжения Российской Федерации в Украину. Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес подчеркивает, что с начала российского вторжения Украина показала свой героизм. Все претензии, которые ранее выдвигались к власти, можно обнулить. Зеленский выглядит как настоящий лидер. Нация сплотилась вокруг него. Действия нашей страны адекватные, за исключением того, что надо активнее искать возможности для переговоров. 

Ранее на портале "Комментарии" - ВСУ уничтожили 30 вертолетов РФ возле Херсона. 



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266727035640382
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