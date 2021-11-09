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Главная Новости Общество происшествия В Фастове двое парней живьем замуровали сторожа и украли сейф из фирмы
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В Фастове двое парней живьем замуровали сторожа и украли сейф из фирмы

У воров молодой возраст – 21 и 22 года

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В Киевской области 8 ноября два молодых парня замуровали охранника и после того совершили кражу сейфа одного из частных предприятий города Фастов. Об этом сообщает глава Нацполиции Киевщины Андрей Небитов в социальных сетях.

В Фастове двое парней живьем замуровали сторожа и украли сейф из фирмы

Воров уже задержали (фото npu.gov.ua)

По его словам, ночные воры очень тщательно планировали это преступление, за совершение которого им грозит 6 реальных лет лишения свободы. Жителям столичной области всего за 20. И они не просто воры, которые только начинают. Потому что подготовились очень тщательно. Полицейские, производя обыски, нашли в них газовое оружие, различные отмычки и всевозможные электроинструменты. Где они их взяли, обвиняемые не объяснили.

Перед фастовской кражей злоумышленники ограбили торговое заведение в населенном пункте Большая Снитинка.

Поэтому полицейские проверяют не причастен ли этот воровской дуэт к совершению других преступлений в населенных пунктах Киевщины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что  воры попросили священника отпустить их грехи после ограбления церкви. Соломон Укейма, приходской священник ордена Святого Августина в городе Макурде, Нигерия, сообщил местным властям об ограблении его церкви. Эта история была бы заурядной, если бы не одно "но" — собирая ценности по церкви на глазах у священника, воры одновременно просили у него прощения за совершенный грех. Инцидент произошел ночью — воры проникли во двор храма около 2 часов, а затем добрались до кабинета пастора, где и застали его. Они забрали телефоны, звуковое оборудование, одежду, пищевые продукты. Также воры потребовали у священника 5 миллионов нигерийских нар (около $13 тыс), но таких денег у него не оказалось.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=581692259827123&id=100039590617894
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