В Египте умер сын знаменитого тернопольского священника

В Египте умер 21-летний украинец, сын известного тернопольского священника Анатолия Зинкевича – Антон. Он отдыхал с друзьями.

Анатолий Зинкевич (фото из открытых источников)

Как пишет издание "Номер 1", вечером он лег спать, а утром не проснулся. Пока неизвестно, от чего именно скончался парень. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела на родину.

Его отец Анатолий Зинкевич умер в 2019 году. Он был настоятелем Свято-Троицкого духовного центра имени Даниила Галицкого Украинской православной церкви в Тернополе.

Напомним, на 67-м году жизни перестало биться сердце легендарного американского боксера, бывшего чемпиона мира в среднем весе Марвина Хаглера. Известно, что спортсмен скончался в американском штате Нью-Гемпшир, но точная причина его смерти пока не установлена. В субботу, 13 марта, Марвин был доставлен в медицинское учреждения из-за проблем с дыханием и болью в груди, а спустя четыре часа родственникам боксера сообщили трагическую новость. Отметим, что Марвин Хаглер с 1973 по 1987 год провел 67 боев и одержал 62 победы, 3 поражения, а 2 поединка завершились ничьей. Он является одним из сильнейших боксеров 1980-х годов и рекордсменом по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона, а также обладателем самой продолжительной серии защит объединенного титула в среднем весе, продлившейся почти 7 лет. В апреле 1987 года Марвин вышел на ринг с Шугаром Рэем Леонардом.

Раздельным решением судей победил Леонард, но его победа является одной из самых спорных в истории бокса, их поединок получил статус "Апсет года". Хаглер предложил провести немедленный матч-реванш, но Леонард отказался. После этого боя Хаглер ушел из бокса.



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