В Донецкой области в результате российского обстрела погиб полицейский

Полицейский по логистике, старший сержант полиции Виталий Сердюк работал в Константиновке. Во время службы рядом с ним ударила авиабомба. От тяжелых ран Виталий скончался в больнице. Без отца остались двое детей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Иллюстративное фото

Виталий Сердюк преданно служил Украине, был задействован в эвакуации гражданского населения, помогал людям до последнего вздоха. За спасение родного города он заплатил высокую цену.

В результате попадания управляемой авиабомбы страж порядка получил сверхтяжелые ранения, врачи около суток боролись за его жизнь, но чуда не произошло. Виталию было 42 года.

У полицейского осталась мать, брат, жена, 17-летняя дочь и 6-летний сын.

"Полиция Донетчины склоняет головы из-за непоправимой потери и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Сердюка. Россияне унесли жизнь доброго, ответственного человека, который защищал жителей родного города и боролся за свободу своего народа. Не простим, не забудем", – отметили в Нацполиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты осуществляют большую переброску военных подразделений в Запорожье

Сегодня оккупационные власти в Запорожской области закрывают на движение дорогу из Бердянска в Токмак под предлогом перегона большой колонны тяжелой строительной техники. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"На самом деле, таким образом оккупационные власти пытаются избежать фиксации передвижения военных подразделений из Мариупольско-Бердянской агломерации в рамках подготовки наступательных действий. Речь не только и не столько о тяжелой технике, сколько о крупных организованных колоннах живой силы и БК", — отмечает Андрющенко.