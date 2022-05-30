В Донецкой области произошла утечка химвещества: под угрозой загрязнения шесть населенных пунктов

В районе города Бахмут на подконтрольной Украине Донбасса произошла разгерметизация ветви аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Об этом сообщил глава ОВА Донецкой области Павел Кириленко.



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Трубопровод законсервирован с начала войны в Донбассе, с 2014 года. Однако в результате боевых действий повреждена герметичность этой ветви. Хотя защелки закрыты, однако химическое вещество вытекает самотеком. По оперативной информации облако аммиака ветер относит от села Маево в сторону Бахмута.

Предварительно в зону поражения могут попасть следующие населенные пункты: Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опросное. Мэр и руководители ОТГ уведомлены об угрозе химического поражения и оповестили население о необходимых мерах безопасности.

Спасатели готовятся ликвидировать последствия химаварии. Точной информации о пострадавших и погибших в результате обстрела района Бахмута пока нет.

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