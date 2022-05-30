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В Донецкой области произошла утечка химвещества: под угрозой загрязнения шесть населенных пунктов

В Бахмутском районе произошла утечка аммиака, облако двигается в сторону города

сегодня, 17:53
Автор:

Козлова Альбіна
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В районе города Бахмут на подконтрольной Украине Донбасса произошла разгерметизация ветви аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Об этом сообщил глава ОВА Донецкой области Павел Кириленко.

В Донецкой области произошла утечка химвещества: под угрозой загрязнения шесть населенных пунктов

Фото иллюстративное / Pixabay

Трубопровод законсервирован с начала войны в Донбассе, с 2014 года. Однако в результате боевых действий повреждена герметичность этой ветви. Хотя защелки закрыты, однако химическое вещество вытекает самотеком. По оперативной информации облако аммиака ветер относит от села Маево в сторону Бахмута.

Предварительно в зону поражения могут попасть следующие населенные пункты: Бахмут, Гладосово, Дача, Николаевка Вторая, Одрадовка и Опросное. Мэр и руководители ОТГ уведомлены об угрозе химического поражения и оповестили население о необходимых мерах безопасности.

Спасатели готовятся ликвидировать последствия химаварии. Точной информации о пострадавших и погибших в результате обстрела района Бахмута пока нет.

Мы писали о симптомах отравления аммиаком и как вести себя населению в случае химаварии и оказать первую медицинскую помощь в случае интоксикации от отравления химическими веществами.

Как писал портал "Комментарии", враг пытается создать экологическую катастрофу в регионе — намеренно целит по химическому предприятию "Азот". 5 мая пожарным удалось ликвидировать угрозу возгорания промышленных цистерн. Оккупанты стреляли в АЗС и железнодорожное хозяйство ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". Горели шпалы и трава, пожар ликвидирован. Однако в этом направлении продолжаются обстрелы 6 мая, предварительно, произведен обстрел завода.


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Источник: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
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