Сегодня в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Максим Казбан. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский, передает портал "Комментарии".

В Донецкой области погиб командир известной бригады «Лють»: что произошло

Отмечается, что военный погиб в ДТП.

"Человек чести и слова. Мужества и силы духа. Тот, за кем шли сотни в самое тяжелое время… Настоящий воин и патриот своей страны. Невыразимая боль и печаль… Соболезнования родным, близким Максима и всем полицейским, кому удалось его знать. Почивай с миром, Максим. Честь. Навсегда в строю…", – написал глава НПУ.

Известно, что полковник полиции Максим Александрович Казбан начал свой путь в 2014 году в составе 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Принимал активное участие в противостоянии вооруженной агрессии РФ против Украины, а именно:

- продвижение противника с территории АР Крым в районе населенного пункта Геническ вдоль Арабатской стрелки;

- увольнение населенного пункта Лиман;

- в боях в районах населенных пунктов Северск – Закотное;

- июнь – август сдерживания продвижения войск РФ через государственную границу Украины в районе населенного пункта Дьяково, во время чего попали в окружение, в котором находились полтора месяца;

- проведение рейда на оккупированных территориях Донецкой области;

- около 6 месяцев принимал участие в планировании и управлении огневым поражением противника во время ведения оборонных действий Донецкого аэропорта.

Впоследствии с 2015 проходил службу в подразделении Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, где неоднократно принимал участие в специальных оперативно-боевых мероприятиях в зоне АТО и во время полномасштабной войны с РФ.

Одной из которых была специальная операция возле Чернобаевки, во время которой российские войска понесли значительные потери, был уничтожен руководящий состав, вооружение и техника, размещенные на аэродроме.

С июля 2023 занимал должность первого заместителя командира бригады. Под его руководством было проведено немало штурмовых операций. Организовывал планирование и управление штурмовых действий подразделений в результате которых уволен и возвращен под контроль Украины населенный пункт Клещеевка Донецкой области.

Он также спланировал и обеспечил разведывательные, наступательные, штурмовые и оборонные операции в районе населенного пункта Курдюмовка, Майорск Донецкой области. Лично корректировал огонь артиллерии.

С сентября 2024 – командир бригады "Лють".

Под его руководством Воины бригады первыми встретили врага на Торецком направлении. Прошли самые жестокие бои и не отдали врагу без боя ни одного метра нашей земли.

Был награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, медалью "За военную службу Украине", нагрудным знаком СБУ "За отвагу", нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Стальной крест", а также дважды награжден отличием "Огнестрельное оружие".

Напомним , сегодня на 76-м году жизни скончался певец Оззи Осборн.