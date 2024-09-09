В Донецкой области ликвидировали самый масштабный пожар: последствия (ФОТО)

8 сентября масштабный лесной пожар на территории НПП "Святые горы" ликвидирован на площади 6000 Га. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Лес в Донецкой области, фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Огненная стихия бушевала в течение 8 дней. Спасатели ГСЧС на протяжении всего времени проводили комплекс мер по ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе из опасной зоны эвакуировали 3 человека.

В огонь прошёл 60 кв. км леса на территории лесничества, уничтожил 43 жилых дома, 3 хозяйственные постройки и 8 автомобилей в Краматорском районе. Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС удалось предотвратить распространение пожара на населенные пункты, граничащие с лесом, что могло привести к катастрофическим последствиям.

К ликвидации пожара привлекались подразделения ГСЧС из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областей.

В Харьковской области, из-за того, что огонь перебросился из Донетчины, выгорело целое село Студенок Оскольской громады.

В целом огонь уничтожил 302 домовладения и травмировал 3 местных жителей. В результате детонации взрывных устройств, оставленных врагом после деоккупации этого региона, пострадали 4 пожарных Харьковского гарнизона ГСЧС.

Как приходят в себя жители сгоревшего села и кто им в этом помогает — читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты имеют продвижение на фронте – карта DeepState

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, в пояснительной записке к которой сообщили о том, что оккупанты захватили населенный пункт Водяное и продвинулись в Гродовке на Донетчине, информирует портал "Комментарии".

В сводке Института изучения войны за 8 сентября сообщается, что российские силы продолжали продвигаться в направлении Покровска, но не достигли никаких подтвержденных успехов 8 сентября.

Где еще продвигается враг и фото карты – смотрите по ссылке.