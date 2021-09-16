На полонине Карпат произошла трагедия: есть погибшие и травмированные

Проишествие случилось на полонине "Под Берды", фото из открытых источников

На полонине "Под Берды" вечером 15 сентября случилась трагедия. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области.

На полонине, расположенной неподалеку от села Вороненко, что в Надвирнянском районе, группа туристов с детьми сделала привал и разожгла костер. Сообщается, что на горе находилось 10 человек с двумя детьми из Коломыйского района. Вдруг произошел взрыв.

Известно, что в результате взрыва погибли двое мужчин 29 и 36 лет. На место вызвали спасателей и "скорую".

Медики прибыли на квадроцикле для оказания неотложной медицинской помощи. Помогали сносить травмированных с полонины спасатели Специализированной поисково-спасательной части, а также дежурная смена оперативно-координационного центра и мобильная группа ГСЧС в области.



Семь человек получили тяжелые травмы, среди них трое госпитализированы в больницу в крайне тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи. Известно, что у одного человека диагностирована контузия.



Также помощь медикам на месте оказывали спасатели поисково-спасательного отделения села Лазещина, села Ясиня и города Рахов. Работники ГСЧС сопровождали пострадавших и сносили травмированных к каретам "скорых".

Детей 3 и 5 лет и двух взрослых туристов спасатели свезли с горы на служебном транспорте. С людьми пообщался психолог, потом они поехали в город Коломыя.

Причины взрыва на полонине устанавливаются. На месте работала следственно-оперативная группа.

В полиции назвали предварительные причины взрыва. Там сообщают, что мог взорваться снаряд времен Первой мировой войны. И том месте, где туристы развели костер ранее проходила Линия Арпада. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили выбоину, обломки металла с коррозией, которые предварительно определили как остатки снаряда времен Первой мировой войны.

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