В «ДНР» практически не осталось «народных милиционеров» – большинство погибло в боях под Мариуполем

По данным Главного управления украинской разведки, в боях на мариупольском направлении враг задействовал весь личный состав так называемого "МВД ДНР". Включая военнослужащих "внутренних войск ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД". Об этом сообщает пресс-центр ГУР.

В «ДНР» практически не осталось «народных милиционеров» - фото: ГУР Украины

Сообщается, что при участии в военных действиях "МВД ДНР" понесло большие потери:

Мариупольское направление:

– до 1000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;

– более 2800 чел. санитарные потери;

Другие направления:

– около 500 чел. безвозвратные потери;

– около 2100 чел. санитарные потери.

В ГУР отмечают, что из-за нехватки так называемых "правоохранителей" на территории псевдореспублики ухудшилась ситуация с поддержкой "общественного правопорядка", что привело к усложнению принудительной мобилизации мужчин. Глава "МВД ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении руководителя "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава.

Напомним, что на временно оккупированной территории Херсонщины самопровозглашенные оккупационные власти объявили "мобилизацию" лиц мужского пола. Кроме того, первого мая на этой территории запланировано проведение псевдореферендума. А в период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено движение между населенными пунктами.

Ранее на портале "Комментарии" — Оккупанты планировали мобилизовать 26 тысяч "резервистов" с территории ОРДЛО. Однако план РФ фактически сорван. По данным наших разведчиков, мужчины призывного возраста (18 – 65 лет) всячески избегают призыва.





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