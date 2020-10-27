В Днепре неизвестный похитил мешок с бюллетенями (Видео)

Сегодня, в ночь на 27 октября, незнакомец напал на женщину и похитил мешок с бюллетенями. О деталях кражи, сообщает УНИАН .



Фото: Вісник

Как стало известно, работница местной территориальной избирательной комиссии, несла мешки с бюллетенями, как вдруг на нее напали неизвестные молодые люди в масках. Одному из нападавших удалось выбить из рук и отобрать мешок, после чего сразу и изо всех сил бросился бежать. Работник полиции, который находился на месте происшествия, начал преследовать злоумышленника. Погоня продолжалась недолго. На соседней улице вор кинул мешок с документацией и скрылся.

Факт кражи, который произошел на проспекте Яворницкого, 75, подтвердила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Сейчас полиция принимает все необходимые меры для установления и задержания злоумышленника и его сообщника", — сообщила Анна Старчевская.

Мешок с бюллетенями был доставлен в территориальную избирательную комиссию невредимым.

По данному факту возбуждено уголовное производство ст. 158 Уголовного кодекса Украины.



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