kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.10.2020

BTC/USD

13279.64

ETH/USD

396.98

LTC/USD

57.51

НБУ 27.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Днепре неизвестный похитил мешок с бюллетенями (Видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре неизвестный похитил мешок с бюллетенями (Видео)

Камера видеонаблюдения зафиксировала злоумышленника во время бегства с места происшествия

сегодня, 12:59
Автор:

Диденко Светлана

Сегодня, в ночь на 27 октября, незнакомец напал на женщину и похитил мешок с бюллетенями. О деталях кражи, сообщает УНИАН .

В Днепре неизвестный похитил мешок с бюллетенями (Видео)

Фото: Вісник

Как стало известно, работница местной территориальной избирательной комиссии, несла мешки с бюллетенями, как вдруг на нее напали неизвестные молодые люди в масках. Одному из нападавших удалось выбить из рук и отобрать мешок, после чего сразу и изо всех сил бросился бежать. Работник полиции, который находился на месте происшествия, начал преследовать злоумышленника. Погоня продолжалась недолго. На соседней улице вор кинул мешок с документацией и скрылся.

Факт кражи, который произошел на проспекте Яворницкого, 75, подтвердила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Сейчас полиция принимает все необходимые меры для установления и задержания злоумышленника и его сообщника", — сообщила Анна Старчевская.

Мешок с бюллетенями был доставлен в территориальную избирательную комиссию невредимым.

По данному факту возбуждено уголовное производство ст. 158 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, "Комментарии" ранее сообщали, какие выводы необходимо сделать Слуге народа и Зеленскому после выборов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ