В Днепре нашли мертвым журналиста Никитина: что известно

В Днепре обнаружили мертвым журналиста и военнослужащего Андрея Никитина, сообщила в соцсети его сестра Татьяна Латай.

Никитина нашли мертвым. Фото из открытых источников

"Андрея с нами больше нет… Дату и время похорон сообщу позже… Спасибо всем кинологам, полицейским и всем неравнодушным, кто присоединился к поиску…", – сообщила Татьяна Латай.

Журналиста искали несколько дней. Сестра Андрея Никитина сообщала, что 12 декабря он ушел от родителей, но домой уже не вернулся. Связь с журналистом исчезла.

Обстоятельства гибели журналиста-военнослужащего на данный момент неизвестны.

Андрей Никитин работал на телеканале "Открытый" и в медиахолдинге "Наш город". К Вооруженным силам Украины журналист присоединился летом 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и начал закрепляться в нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало что удается", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.