В Днепре нашли мертвым журналиста Никитина: что известно

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Марьян Ощановский
В Днепре обнаружили мертвым журналиста и военнослужащего Андрея Никитина, сообщила в соцсети его сестра Татьяна Латай.
Никитина нашли мертвым. Фото из открытых источников
Журналиста искали несколько дней. Сестра Андрея Никитина сообщала, что 12 декабря он ушел от родителей, но домой уже не вернулся. Связь с журналистом исчезла.
Обстоятельства гибели журналиста-военнослужащего на данный момент неизвестны.
Андрей Никитин работал на телеканале "Открытый" и в медиахолдинге "Наш город". К Вооруженным силам Украины журналист присоединился летом 2024 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и начал закрепляться в нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало что удается", — рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.
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