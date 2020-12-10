kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.12.2020

BTC/USD

18193.88

ETH/USD

559.08

LTC/USD

75.30

НБУ 10.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Днепре копы поймали юношу с рекордным количеством "закладок" в рюкзаке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Днепре копы поймали юношу с рекордным количеством "закладок" в рюкзаке (ФОТО)

Полицейские остолбенели от такого количества наркотиков в сумке 19-летнего жителя Днепра

сегодня, 15:17
Автор:

Таисия Ерохина

В Днепре полиция обнаружила 602 свертка с наркотическими веществами, которыми полностью был наполнен рюкзак 19-летнего парня. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

В Днепре копы поймали юношу с рекордным количеством "закладок" в рюкзаке (ФОТО)

Фото из открытых источников

Так, злоумышленника копы заметили в пять утра. Сообщается, что накануне в городе произошел разбой и полицейские проверяли всех подозрительных лиц на причастность к событию.

"Патрульные парня остановили, начали разговор. Но от волнения он даже замер на месте. Его подозрительное поведение и явное беспокойство побудило инспекторов провести поверхностную проверку согласно ст.34 ЗУ "О Национальной полиции", — рассказал Билошицкий. — Да тут парень сразу признался, что в рюкзаке имеет пакет с наркотическими веществами. Но их количество поразило даже патрульных — 602 свертка!"

Отмечается, что все это должно разойтись по "закладках". Кроме того, пойманный попытался откупиться и предлагал полицейским 100000 гривен, чтобы те отпустили его. Билошицкий отметил, что теперь с парнем работают следователи, его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. За свои действия он будет отвечать в суде.

Напомним, недавно сбыт наркотиков перекрыли в Одессе. Так, одесситы создали Telegram канал по сбыту наркотиков. Владелец канала также наносил рекламу на доме красной краской.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Туркменистана лично уничтожил партию наркотиков. Опубликовано видео. Кроме того, высшие чиновники также поспешили принять личное участие в уничтожении марихуаны.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ