В Днепре копы поймали юношу с рекордным количеством "закладок" в рюкзаке (ФОТО)

В Днепре полиция обнаружила 602 свертка с наркотическими веществами, которыми полностью был наполнен рюкзак 19-летнего парня. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

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Так, злоумышленника копы заметили в пять утра. Сообщается, что накануне в городе произошел разбой и полицейские проверяли всех подозрительных лиц на причастность к событию.

"Патрульные парня остановили, начали разговор. Но от волнения он даже замер на месте. Его подозрительное поведение и явное беспокойство побудило инспекторов провести поверхностную проверку согласно ст.34 ЗУ "О Национальной полиции", — рассказал Билошицкий. — Да тут парень сразу признался, что в рюкзаке имеет пакет с наркотическими веществами. Но их количество поразило даже патрульных — 602 свертка!"

Отмечается, что все это должно разойтись по "закладках". Кроме того, пойманный попытался откупиться и предлагал полицейским 100000 гривен, чтобы те отпустили его. Билошицкий отметил, что теперь с парнем работают следователи, его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия. За свои действия он будет отвечать в суде.

Напомним, недавно сбыт наркотиков перекрыли в Одессе. Так, одесситы создали Telegram канал по сбыту наркотиков. Владелец канала также наносил рекламу на доме красной краской.

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