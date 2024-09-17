В День спасателя оккупанты убили одного ГСЧСника и ранили четверых (ВИДЕО)

Сегодня утром оккупанты обстреляли село в Покровском районе Донбасса. В результате атаки погиб один спасатель. Об этом сообщил министр МВД Украины Игорь Клименко, передает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

"Час назад россияне ударили авиабомбами по Харькову. На данный момент известно о четырех спасателях, которые получили ранения – в момент атаки они тушили пожар в лесополосе. Трое работников находятся в тяжелом состоянии", – отметил министр.

Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"Жестокости россиян нет предела, сегодня мы в очередной раз в этом убедились. За каждый удар, за каждую искалеченную жизнь будет ответ", – подчеркнул Игорь Клименко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове и области около 15:14 прогремели взрывы. Об обстреле города сообщили Харьковский городской голова Игорь Терехов и председатель ХОВА Олег Синегубов, сообщает портал "Комментарии".

В Воздушных Силах ВСУ перед этим сообщили о пусках управляемых авиационных бомб в Харьковской области.

Олег Синегубов в 15:50: "Обстрел Харькова: одно попадание КАБ зафиксировали в лесополосе вблизи торгового центра. К сожалению, ранены четверо спасателей, которые ликвидировали пожар рядом".

Читайте также: По представлению Харьковской областной военной администрации, Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 16 сентября 2024 Артему Костыре присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). Это высокое признание стало благодарностью за его отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей.

Артем Костыря – подполковник службы гражданской защиты, был руководителем Харьковского районного управления ГУ ГСЧС. 13 июля 2024 года во время исполнения служебных обязанностей, спасая жизнь других, погиб в результате российского удара по поселку Буды. Артем Костыря был одним из первых, кто прибыл на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки. Несмотря на опасность, он возглавлял и руководил действиями пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, второй ракетный удар оборвал жизнь 40-летнего мужчины.