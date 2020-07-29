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В деле Сивохо против ветеранов появились новые факты

Представитель Нацкорпуса сообщил, что факта якобы избиения Сивохо нет

сегодня, 14:55
Автор:

Владимир Лавский
В деле Сивохо против ветеранов появились новые факты

По словам представителя Нацкорпуса, единственным доказательством якобы избиения Сергея Сивохо видео его падения на презентации "Платформы примирения". Об этом спикер Национального Корпуса Александр Алферов заявил во включении в программу "Комментарий с Кристиной Шкудор" из-под Печерского суда, передает Еспресо.TV.

Журналистка спросила Алферова, какие доказательства предоставляет сторона обвинения по делу об избиении Сивохи и хулиганстве, по которым трем ветеранам грозит до пяти лет лишения свободы.

"Произошла потасовка, и не в последнюю очередь - из-за тех охранников, которые окружили Сивоху, пытались его "в коробочке" куда-то отвести", - отметил Алферов.

Он добавил, что на видео видно - никто не бил Сивохо, не бросался на него с желанием побить или требованиями.

"Мы должны понимать, в первую очередь - это политическое дело", - заявил представитель Нацкорпуса.

Алферов отметил, что кроме обнародованных ранее видео падения Сивохо никаких доказательств у стороны обвинения нет.

"У обвинения нет доказательств, что была какая-то драка. Собственно, была толкотня, которую, в том числе, спровоцировали охранники и представители Сивохо, которые пытались его отвести от людей. Я хочу подчеркнуть, что презентация Сивохо не была сорвано. После ряда вопросов от патриотов и волонтеров он решил бежать. Его "в коробочке" вели и он упал. Мы это все прекрасно видели. Других доказательств нет", - подчеркнул он.

Ранее "Комментарии" сообщали мнение Сергея Сивохо, что окружение президента "пробусовывает" в мирных переговорах. 


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