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В Черном море вражеский разведывательный дрон: где объявили тревогу

В Одесской области повышена опасность

сегодня, 11:56
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Амбарцумян Анна

В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Причиной стало движение вражеского развода в направлении региона. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В Черном море вражеский разведывательный дрон: где объявили тревогу

БпЛА Орлан. ФОто из открытых источников

Одесская область – возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА!, – отмечают в Воздушных силах ВСУ.

В Черном море вражеский разведывательный дрон: где объявили тревогу - фото 2

Правила действий при воздушной тревоге и ракетной опасности:

  • Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно уходите в укрытие. Укрытием может быть подвал, бомбоубежище, подземный паркинг или любое другое углубленное помещение без окон.

  • Если вы находитесь дома, уходите в подвал или другое защищенное помещение. Если подвала нет, лягте на пол в центре комнаты подальше от окон и дверей.

  • Если вы находитесь на улице, немедленно найдите ближайшее укрытие. Если укрытие не найдено, лягте на землю в ближайшем углубленном месте (канава, яма и т.п.) и закройте голову руками.

  • Не оставайтесь в автомобиле во время воздушной тревоги. Выйдите из автомобиля и идите в укрытие.

  • Следите за информацией от официальных источников. Официальные источники, такие как Министерство обороны Украины, будут предоставлять информацию о воздушных тревогах и ракетных опасностях.

  • Если вы слышали взрыв, немедленно лягте на землю в ближайшем углубленном месте. Не пытайтесь бежать или прятаться внутри построек.

  • После взрыва не выходите из укрытия в течение 10 минут. Это время необходимо для того, чтобы улетели обломки ракеты.

Напомним, кафиры из артиллерии обстреляли жилищный сектор города Никополь на Днепропетровщине. Один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились люди.



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Источник: https://t.me/kpszsu/19226

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