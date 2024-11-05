В Черкасской области нашли методички и документы гособразца РФ: что происходит (ФОТО)

Помощницу оккупантов правоохранители задержали в Черкасской области. На временно оккупированной территории Херсонской области она помогала оккупантам паспортизировать местное население и сама получила российский паспорт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции.

Фото Нацполиции

В полиции отметили, что после деоккупации части территории области сторонница Кремля скрылась в Черкасской области, чтобы избежать наказания.

"Женщина не только добровольно получила российский паспорт, но и устроилась на работу в "главное управление МВД по Херсонской области". В должности "инспектора отдела паспортно-визовой службы" она оформляла местным жителям российские документы", — уточнили в полиции.

Сотрудники силовых структур собрали достаточно доказательств противоправной деятельности женщины и задержали ее.

"Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили у фигурантки методические рекомендации РФ "политическая декларация херсонской области "русский херсон", документы гособразца РФ и другие доказательства, свидетельствующие о ее преступных действиях", — сообщили в полиции.

Следователи СБУ объявили ей о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. За работу на врага приспешнице оккупантов грозит до 15 лет лишения свободы.









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