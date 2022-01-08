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В Черкасской области из-за фейерверка 11-летний мальчик попал в больницу

Мальчик в Черкасской области получил ожоги из-за фейерверка

сегодня, 21:10
Автор:

Лиля Воробьева
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В населенном пункте Сагуновка Черкасской области, выйдя на улицу, мальчик увидел неиспользованным ровесниками фейерверк и реши себе устроить праздник возле собственного дома. Он взял и поджег уличную находку на беду родителям и себе. Потому что после этого получил от фейерверка ожоги и теперь находится в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Черкасского региона.

В Черкасской области из-за фейерверка 11-летний мальчик попал в больницу

Ребенка с ожогами доставили в больницу (фото из открытых источников)

По обнародованной на сайте полицейского ведомства информации, 11-летний сельский житель 8 января увидел на улице, недалеко от собственного дома, оставленное кем-то изделие пиротехники и вместо того, чтобы отдать его взрослым или хотя бы поджечь его в их присутствии, сам решил сделать себе праздничную иллюминацию. Эта очередная попытка праздника у подростка окончилась бедой.

Фейерверк загорелся, а мальчик получил от неосторожности ожоги лица и рук.

Пострадавшего сразу госпитализировали в местную больницу. Врачи сделали все необходимое, чтобы избавить его от боли и шока и спасти жизнь. К сожалению, какое сейчас состояние юного потерпевшего неизвестно.

Полицейские внесли данные об этом случае в систему Единого учета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Германии запретили фейерверки на Новый год. Власти опасаются, что из-за массовых скоплений людей снова начнет увеличиваться количество больных коронавирусом. Правительство Германии решило использовать тактику в прошлом году, запретив в новогоднюю ночь запускать фейерверки. Тем более на фоне активизировавшегося штамма "Омикрон". Поэтому было решено перестраховаться, введя соответствующий запрет.


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Источник: https://www.facebook.com/cherkasypolice/photos/a.271697209982486/1270411363444394/
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