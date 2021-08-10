В Черкасской области 19-летний юноша сжег украинский флаг: зачем

В Черкасской области полиция задержала молодого человека, который уничтожил национальный флаг страны. Об этом сообщает пресс-служба областного правоохранительного ведомства.

Юноша поджег Государственный флаг Украины (фото из открытых источников)

Происшествие случилось в населенном пункте Петрушки. Там 9 августа из здания, где работает сельский староста, исчез украинский флаг.

Общественные активисты и полиция оперативно расследовали это преступление. Они узнали, что знамя исчезло ночью 7 августа. Перед тем в селе выпивали компания местных ребят. Один из них, уже будучи хорошо выпившим, сбросил из помещения административного здания украинский флаг и зажег его. Полиция нашла нарушителя. Совершил преступление 19-летний житель села Глушки.

Хулигана уже нашли, он находится в отделении полиции и дает показания. Следователи возбудили уголовное производство по статье о надругательстве над государственными символами Уголовного кодекса Украины.

Вандалу вскоре объявят подозрение. За надругательство над украинским флагом он должен будет заплатить штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Или получит арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что СБУ задержало в Черкасской русского , который готовил диверсию. Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина России, когда тот готовил диверсию на стратегически важном военном объекте — аэродроме. Оперативники задокументировали, что иностранец изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных Сил Украины.

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