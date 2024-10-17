В Черкассах возле школы задержан прокурор по подозрению в педофилии

В Черкассах возле школы №17 по улице героев Небесной сотни работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры по подозрению в педофилии. Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает портал "Комментарии".

Задержанный подозреваемый, фото из открытых источников

СМИ сообщают, что речь идет о начальнике отдела надзора за ГБР Черкасской областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве прокуроров Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора обеспечена координация усилий правоохранителей по разоблачению и документированию противоправной деятельности работника одной из областных прокуратур по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 УК Украины.

По этому факту Офис Генерального прокурора 07.10.2024 г. начал досудебное расследование, проведение которого было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

В ходе досудебного расследования 16.10.2024 с участием прокуроров Генеральной инспекции следователи ГБР при оперативном сопровождении работников Киберполиции задержали прокурора.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращении в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что статьи, инкриминирующие задержанному прокурору, полностью связаны с развращением детей.

Статья 155 УКУ. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Во второй части статьи, которую именно инкриминируют подозреваемому, речь идет о половых сношениях, совершенных близкими родственниками или членами семьи.

Также в других статьях говорится о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также – притязания ребенка для сексуальных целей, то есть предложение встречи через интернет или телефон, а также принуждение ребенка снимать порнографический контент с его участием. В части третьей статьи 156-1 говорится о совершении подобных действий неоднократно.