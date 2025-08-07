В Черкассах мужчина захватил McDonald's и устроил стрельбу: детали

7 августа около 11:00 произошла стрельба в заведении быстрого питания McDonald's в Черкассах. В помещение внезапно ворвался мужчина с оружием, открыл огонь, чем поднял панику среди посетителей. На инцидент отреагировала полиция Черкасской области и спецподразделение КОРД, задержавшие нападающего.

В Черкассах стрельба в Макдональдсе. Фото из открытых источников

По информации полиции Черкасской области, мужчина зашел в помещение Mcdonalds и произвел несколько выстрелов из оружия. Сразу после сообщения о стрельбе в МакДональдзе на улице Смелянской была введена специальная операция. Территорию вокруг заведения оперативно оцепили, персонал и посетителей эвакуировали.

В течение часа спецназовцы КОРД задержали раненого стрелка. Медики оказали ему необходимую помощь. Как выяснилось, злоумышленник после нескольких выстрелов в МакДональдзе случайно ранил себя и закрылся в туалете.

В момент задержания мужчина был в сознании, сейчас он находится под стражей в процессуальном порядке. Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением огнестрельного оружия. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы за решеткой на срок от трех до семи лет. Пока мотивы действий нападающего остаются неизвестными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стрельбе, произошедшей в Подольском районе Киева.

