В Черкассах мужчина с гранатой пытался взорвать и взять в заложники работников ТЦК

Утром 5 августа в Черкассах мужчина угрожал взорвать гранату во время проверки документов военнослужащими из ТЦК. Инцидент произошел под мостом на проспекте Химиков, недалеко от жилых кварталов. На месте работали правоохранители и взрывотехники, территорию оцепили.

Мужчина с гранатой угрожал ТЦК. Фото из открытых источников

Как сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП, мужчину остановили представители военкомата для стандартной проверки учетных данных. В ответ он достал гранату, выдернул чеку и стал угрожать взорвать себя и собравшихся.

"В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК", — заявили представители ТЦК в комментарии "Общественному".

Согласно сообщению Нацполиции, инцидент начался около 9:00. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, взрывотехники, а также переговорщики, начавшие переговоры с мужчиной. По состоянию на 09:50 переговоры продолжались, а около 10:20 мужчину удалось задержать без жертв и пострадавших.

Задержанного передали следователям, продолжаются следственные действия. Предварительно устанавливается личность задержанного, его мотивы и наличие боевых предметов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будут судить трех работников ТЦК в Ровенской области, которые преследовали и избили мужчину. После этого они мобилизовали его.

Также "Комментарии" писали, что в Ровно толпа заблокировала авто ТЦК с военнообязанным, чтобы повредить мобилизации. Кроме того, перед этим была вызвана опасная ситуация на дороге, которая заставила автомобиль ТЦК съехать на обочину.