В центре Ровно произошел теракт: среди бела дня взорвался автомобиль

В четверг, 20 марта, в Ровно взорвалось самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел недалеко от одного из торгово-развлекательных центров города.

Взрыв в Ровно (фото из открытых источников)

Об этом сообщила Национальная полиция Украины .

По предварительным данным, взрыв произошел около 13:40 по улице Киевской. Устройство сдетонировало внутри автомобиля, которое его перевозило.

В результате взрыва пострадали два человека – водитель и пассажир транспортного средства. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. Состояние пострадавших пока неизвестно.

"Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему", – сообщили правоохранители.

На месте происшествия работали взрывотехники, проверившие территорию на предмет возможных дополнительных угроз. К расследованию привлечена следственно-оперативная группа полиции, которая вместе с СБУ выясняет все обстоятельства инцидента.

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ибухе в Николаеве 14 октября унес жизни трех военных Центра противоминной деятельности. В результате теракта, который произошел 14 февраля в Николаеве, погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности — Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Об этом сообщила пресс-служба Центра.

"С глубокой грустью извещаем о трагической гибели трех наших героев, которые отдали свою жизнь, исполняя свой долг перед Родиной. Из-за этого жестокого террористического акта Украина потеряла отважных воинов и верных защитников родной земли. жителей, нейтрализуя минные угрозы и спасая жизнь.

