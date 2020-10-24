kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.10.2020

BTC/USD

12917.42

ETH/USD

409.08

LTC/USD

55.38

НБУ 24.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В центре Киева Ауди "не разминулся" с домом, есть травмированные - водитель нагло покинул место происшествия
commentss НОВОСТИ Все новости

В центре Киева Ауди "не разминулся" с домом, есть травмированные - водитель нагло покинул место происшествия

Как сообщили несколько очевидцев, водитель скрылся с места происшествия на белой Tesla

сегодня, 00:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

В центре Киева автомобиль въехал в дом, расположенный на перекрестке улиц Владимирской и Прорезной. Об этом сообщает Общественное.

В центре Киева Ауди "не разминулся" с домом, есть травмированные - водитель нагло покинул место происшествия

Фото: Никита Галка, Источник: Суспільне

Авария произошла около 22.00. Во время поворота с Владимирской на Прорезную, водитель автомобиля марки Ауди не справился с управлением и въехал в стену дома. Пострадала пара, которая в тот момент находилась рядом — парня и девушку, которые двигались по тротуару, забросило на капот и прижало к стене. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль ехал со скоростью не менее 200 км в час.

"Мы спокойно шли, я услышала, как кто-то едет с высокой скоростью, около 200 километров в час. Он пытался как-то объехать встречные машины, видимо, был пьян, выехал на встречную полосу и врезался в забор", — рассказала свидетельница события Злата Мезенцева.

Известно, что водитель, после нескольких неудачных попыток выехать задним ходом на дорогу, исчез с места происшествия. В автомобиле осталась только пассажирка.

От правоохранителей известно, что регистрацию автомобиль получил только вчера. Полицейские предполагают, что недавно Ауди был пригнан из Америки.

Двух травмированных во время инцидента доставили в больницу.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, масштабное ДТП в Киеве: бетономешалка смяла 5 авто, пострадали пешеходы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ