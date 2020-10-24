В центре Киева Ауди "не разминулся" с домом, есть травмированные - водитель нагло покинул место происшествия

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Дмитрий Симоненко
В центре Киева автомобиль въехал в дом, расположенный на перекрестке улиц Владимирской и Прорезной. Об этом сообщает Общественное.
Фото: Никита Галка, Источник: Суспільне
Авария произошла около 22.00. Во время поворота с Владимирской на Прорезную, водитель автомобиля марки Ауди не справился с управлением и въехал в стену дома. Пострадала пара, которая в тот момент находилась рядом — парня и девушку, которые двигались по тротуару, забросило на капот и прижало к стене. К счастью, их жизни ничего не угрожает.
По словам свидетелей происшествия, автомобиль ехал со скоростью не менее 200 км в час.
Известно, что водитель, после нескольких неудачных попыток выехать задним ходом на дорогу, исчез с места происшествия. В автомобиле осталась только пассажирка.
От правоохранителей известно, что регистрацию автомобиль получил только вчера. Полицейские предполагают, что недавно Ауди был пригнан из Америки.
Двух травмированных во время инцидента доставили в больницу.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, масштабное ДТП в Киеве: бетономешалка смяла 5 авто, пострадали пешеходы.
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