В центре Киева Ауди "не разминулся" с домом, есть травмированные - водитель нагло покинул место происшествия

В центре Киева автомобиль въехал в дом, расположенный на перекрестке улиц Владимирской и Прорезной. Об этом сообщает Общественное.

Фото: Никита Галка, Источник: Суспільне

Авария произошла около 22.00. Во время поворота с Владимирской на Прорезную, водитель автомобиля марки Ауди не справился с управлением и въехал в стену дома. Пострадала пара, которая в тот момент находилась рядом — парня и девушку, которые двигались по тротуару, забросило на капот и прижало к стене. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль ехал со скоростью не менее 200 км в час.

"Мы спокойно шли, я услышала, как кто-то едет с высокой скоростью, около 200 километров в час. Он пытался как-то объехать встречные машины, видимо, был пьян, выехал на встречную полосу и врезался в забор", — рассказала свидетельница события Злата Мезенцева.

Известно, что водитель, после нескольких неудачных попыток выехать задним ходом на дорогу, исчез с места происшествия. В автомобиле осталась только пассажирка.

От правоохранителей известно, что регистрацию автомобиль получил только вчера. Полицейские предполагают, что недавно Ауди был пригнан из Америки.

Двух травмированных во время инцидента доставили в больницу.

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