В центре Челябинске прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)

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Владимир Лавский
Утром 31 октября в Челябинске произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash" со ссылкой на очевидцев событий.
Изначально была версия, что происшествие случилось в студенческой поликлинике, но потом очевидцы с места событий сообщили, что речь идет об городской больнице №2. По предварительным данным, взорвалась кислородная будка. После взрыва загорелся дом-общежитие рядом, жильцов экстренно эвакуировали и они наблюдают за процессом со стороны.
На месте уже работают спасатели, о погибших или травмированных на данный момент ничего не известно.
Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 30 октября, в России произошла крупная авария.
Очевидцы аварии сообщают о том, что жертвой аварии стал водитель автобуса – фронтальная часть транспортного средства смята полностью. Также известно, что по словам полицейских, предварительной причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия и мокрое дорожное полотно.
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