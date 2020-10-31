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Главная Новости Общество происшествия В центре Челябинске прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
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В центре Челябинске прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)

По предварительной информации, взрыв произошел в городской больнице №2

сегодня, 09:15
Автор:

Владимир Лавский

Утром 31 октября в Челябинске произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash" со ссылкой на очевидцев событий.

В центре Челябинске прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)

Изначально была версия, что происшествие случилось в студенческой поликлинике, но потом очевидцы с места событий сообщили, что речь идет об городской больнице №2. По предварительным данным, взорвалась кислородная будка. После взрыва загорелся дом-общежитие рядом, жильцов экстренно эвакуировали и они наблюдают за процессом со стороны. 

На месте уже работают спасатели, о погибших или травмированных на данный момент ничего не известно. 



Как ранее сообщали "Комментарии", в пятницу, 30 октября, в России произошла крупная авария. 

Очевидцы аварии сообщают о том, что жертвой аварии стал водитель автобуса – фронтальная часть транспортного средства смята полностью. Также известно, что по словам полицейских, предварительной причиной ДТП стали неблагоприятные погодные условия и мокрое дорожное полотно.


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