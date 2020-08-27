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Главная Новости Общество происшествия В Британии мужчина скончался на месте, выпив залпом бутылку виски
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В Британии мужчина скончался на месте, выпив залпом бутылку виски

30-летний британец пристрастился к алкоголю после семейной трагедии

сегодня, 02:29
Автор:

Екатерина Белоброва

Житель графства Дорсет в Великобритании,  30-летний Сэмюэль Девис скончался от алкогольной интоксикации после того, как выпил залпом бутылку виски. Об этом сообщает издание "Аспекты", ссылаясь на британскую прессу.

Как отмечает издание, трагический инцидент произошел поздно вечером, когда Девис возвращался домой от своего друга, с которым они вдвоем распили две бутылки пива и бутылку виски.

В Британии мужчина скончался на месте, выпив залпом бутылку виски

"По дороге домой он купил бутылку виски объемом 0,7 литра и выпил буквально залпом в считанные секунды. Он потерял сознание и в таком состоянии его положили в машину к отчиму, который приехал за сыном. Позднее мужчина обратил внимание, что пасынок не дышит и не подает признаков жизни. Он отвез его в госпиталь, где врачи после экстренных приемов по реанимации,  констатировали смерть парня", - указано в сообщении.

На 100 миллилитров  крови англичанина приходилось 609 микрограммов алкоголя - эти значения в семь раз превышают разрешенный в Великобритании для водителей лимит

Также пресса указала, что в 2006 у Девиса умерла мать, после чего он серьезно подсел на употребление алкогольных напитков.

Сейчас британская полиция проводит расследование, а эксперт, который принимал участие во вскрытии тела Девиса отметил, что никогда прежде не видел такого количества алкоголя в организме человека.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что умеренное употребление красных вин благотворно влияет на микрофлору кишечника.


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