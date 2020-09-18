В Бразилии вспыльчивый футболист заколол президента успешного клуба

В Бразилии по подозрению в убийстве президента клуба "Насиональ де Роландия" арестовали 20-летнего футболиста. Копы говорят, что экс-игрок заколол ножом своего бывшего шефа, который руководил четвертой по силе командой в стране более 20 лет. Об этом пишет местное издание Globo Esporte.

Согласно версии правоохранителей, 20-летний Винисиус Корсини ранее выступал за "Насиональ де Роландия" и клуб якобы задолжал ему около 1300 долларов. Но есть и другая версия: почетный президент клуба - 58-летний Хосе Данилсон Алвес де Оливейра - якобы имел отношения с матерью этого футболиста. По данным полиции, между мужчинами возникла словесная перепалка, во время которой Корсини трижды ударил своего оппонента ножом в ногу и шею. От полученных ранений тот скончался в больнице, а вероятного убийцу задержали по горячим следам.

Любопытен и тот факт, что почетный президент бразильской ФК баллотировался на пост мэра.

Напомним, в Беларуси мужчина сжег себя на глазах у людей из-за победы Лукашенко.

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