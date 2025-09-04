В Берлине BMW переехало группу детей: новые детали резонансного ДТП

Серьезное ДТП произошло в четверг днем в немецкой столице. Около 14:10 по киевскому времени автомобиль BMW врезался в группу детей на перекрестке улиц Зеештрассе и Донагестелл в районе Веддинга.

BMW влетела в группу детей

По сообщениям Bild, на момент инцидента на месте находились несколько организованных групп детей. Всего в составе одного из них было 15 школьников 7–8 лет. В результате наезда трое из них получили легкие ранения. Всех пострадавших детей доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Больше всего досталось воспитательнице, сопровождавшей детей. Женщина получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Водитель автомобиля не пострадал. Полиция сразу же взяла его под стражу для допроса. Причины аварии устанавливаются. Предварительная версия — мужчина мог не справиться с управлением при повороте, что и привело к выезду на тротуар.

Правоохранители перекрыли участок улицы для проведения следственных действий. На месте работали бригады скорой помощи, пожарные и патрульная полиция.

Немецкие СМИ отмечают, что это событие вызвало значительный резонанс, ведь пострадали дети младшего школьного возраста. Власти Берлина пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Печерский районный суд столицы объявил приговор по делу 20-летнего молодого человека, который в январе этого года устроил опасный инцидент на станции метро "Хрещатик". За хулиганские действия и угрозы правоохранителям он проведет за решеткой четыре с половиной года.