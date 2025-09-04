logo

В Берлине BMW переехало группу детей: новые детали резонансного ДТП
commentss НОВОСТИ Все новости

В Берлине BMW переехало группу детей: новые детали резонансного ДТП

Стало известно о пострадавших в результате ДТП

4 сентября 2025, 17:47
Серьезное ДТП произошло в четверг днем в немецкой столице. Около 14:10 по киевскому времени автомобиль BMW врезался в группу детей на перекрестке улиц Зеештрассе и Донагестелл в районе Веддинга.

В Берлине BMW переехало группу детей: новые детали резонансного ДТП

BMW влетела в группу детей

По сообщениям Bild, на момент инцидента на месте находились несколько организованных групп детей. Всего в составе одного из них было 15 школьников 7–8 лет. В результате наезда трое из них получили легкие ранения. Всех пострадавших детей доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Больше всего досталось воспитательнице, сопровождавшей детей. Женщина получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Водитель автомобиля не пострадал. Полиция сразу же взяла его под стражу для допроса. Причины аварии устанавливаются. Предварительная версия — мужчина мог не справиться с управлением при повороте, что и привело к выезду на тротуар.

Правоохранители перекрыли участок улицы для проведения следственных действий. На месте работали бригады скорой помощи, пожарные и патрульная полиция.

Немецкие СМИ отмечают, что это событие вызвало значительный резонанс, ведь пострадали дети младшего школьного возраста. Власти Берлина пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

Источник: https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-auto-faehrt-in-menschengruppe-mehrere-verletzte-68b97b6de741757b51ad7a6b
