В Берлине BMW переехало группу детей: новые детали резонансного ДТП

Серьезное ДТП произошло в четверг днем в немецкой столице. Около 14:10 по киевскому времени автомобиль BMW врезался в группу детей на перекрестке улиц Зеештрассе и Донагестелл в районе Веддинга.
BMW влетела в группу детей
По сообщениям Bild, на момент инцидента на месте находились несколько организованных групп детей. Всего в составе одного из них было 15 школьников 7–8 лет. В результате наезда трое из них получили легкие ранения. Всех пострадавших детей доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Больше всего досталось воспитательнице, сопровождавшей детей. Женщина получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Водитель автомобиля не пострадал. Полиция сразу же взяла его под стражу для допроса. Причины аварии устанавливаются. Предварительная версия — мужчина мог не справиться с управлением при повороте, что и привело к выезду на тротуар.
Правоохранители перекрыли участок улицы для проведения следственных действий. На месте работали бригады скорой помощи, пожарные и патрульная полиция.
Немецкие СМИ отмечают, что это событие вызвало значительный резонанс, ведь пострадали дети младшего школьного возраста. Власти Берлина пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.