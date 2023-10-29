В Бельгии избили пророссийского политика: что известно

Нидерландский ультраправый лидер Тьерри Боде подвергся нападению вечером 26 октября. Мужчина с зонтиком нанес несколько ударов по политику, в том числе и в голову. Сначала Тьерри Боде сказал, что у него "большая шишка", однако потом оказалось, что у политика сотрясение мозга.

Тьерри Боде после нападения зонтиком в Бельгии. Фото из открытых источников

Лидер партии "Форум за демократию" (FVD) находился в бельгийском городе Гент, где должен был посетить лекцию одного из консервативных университетов. Как сообщают бельгийские СМИ, на пророссийского политика напал мужчина и нанес ему несколько ударов зонтиком. В момент нападения мужчина в капюшоне восклицал антифашистские лозунги.

Тьерри Боде рассказал, что после нападения у него на голове "большая шишка". Однако теперь оказалось, что нападение вызвало сотрясение мозга, и врач посоветовал ему отдохнуть несколько дней. Поэтому возглавляемая им партия приостановила предвыборную кампанию перед выборами, которые должны состояться 22 ноября этого года.

Бельгийский политик с ультраправыми взглядами Филипп Девинтер раскритиковал местные службы безопасности, назвав такой инцидент "позором". Нападение на пророссийского политика также подверг критике премьер-министр Марк Рютте.

Тьерри Боде – противоречивый политик, который в 2021 году критиковал правительственные меры против коронавируса сравнивая такие ограничения с Холокостом. Кроме того, Боде обвинил Запад в "туннельном видении" войны Украины против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовской области избили народного депутата Николая Тищенко. Скандальный нардеп написал заявление в полицию о нападении на себя.

Также "Комментарии" писали о Марке Рютте, который рассказал, кто будет следующим генсеком НАТО.