В Беларуси вынесли приговор подозреваемому в убийстве гитариста группы "Ляпис Трубецкой"

Обвиняемый в избиении гитариста и соучредителя группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко минчанин Сергей Шукало получил пять лет колонии строгого режима. Об этом сообщает белорусское издание Euroradio.

Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, Руслана Владыко сильно избили в ночь с 4 на 5 июня в микрорайоне Дражня. До этого он был в гостях у своей сестры, а вечером зашел в бар.

Как рассказал музыкальный продюсер Евгений Колмыков, есть видеозапись с бара — туда Руслан пришел в 22.28. на записи видно, как к нему подошел человек из-за соседнего столика с друзьями. Руслан вышел. Кто и где его нашел — неизвестно. В 23.30 его доставили в реанимацию. Более полугода музыкант пролежал в коме. У него была закрытая черепно-мозговая травма, переломы костей черепа, многочисленные кровоподтеки, царапины, гематомы, рваные раны.

Как ранее сообщали "Комментарии", в ДТП погиб известный актер.

ДТП произошло на трассе во Владимирской области 21 сентября. По предварительным данным полиции, причиной аварии стали действия актера. Находящийся за рулем Renault Duster он не пропустил на главную дорогу автобус "ПАЗ" и столкнулся с ним на большой скорости. Оба авто съехали в кювет. Помимо актера в его машине был пассажир, его госпитализировали медики. Пассажиры рейсового автобуса травм в аварии не получили.











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