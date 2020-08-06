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В Беларуси соберутся генпрокуроры Украины и России для решения спорного вопроса

Надо окончательно разобраться с боевиками Вагнера

6 августа 2020, 11:20
Автор:

Владимир Лавский
В Беларуси соберутся генпрокуроры Украины и России для решения спорного вопроса

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что ждет Беларусь после выборов. 

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что Лукашенко серьезно подготовился и к избирательной кампании, и, собственно, к выборам.

"Не зря в конце июля произошло задержание представителей ЧВК "Вагнера". Да и пресс-конференции Александра Григорьевича показывают, что он ощущает угрозу со стороны РФ, – отмечает эксперт. – Беларусь прощупывает почву для укрепления связей с Западом, начинает дрейф туда. По ряду других причин, несмотря на то, что Беларусь является союзником РФ, Лукашенко не желал создания конфедерации. И потому Кремль он уже не устраивает". По мнению Александра Мусиенко, с помощью "вагнеровцов" и определенных оппозиционных кандидатов, которых аналитики связывают с Москвой, Кремль хочет показать, что Лукашенко ему уже не угоден. При этом дают ему "шанс одуматься", то усиливая, то ослабляя давление. Все, чтобы сделать более сговорчивым.



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