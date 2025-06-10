В Австрии в университете произошла стрельба: много погибших

В австрийском Граце в студенческом жилищном объединении произошла стрельба. Погибли семеро студентов и один взрослый, а также стрелок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Die Presse.

Спасательная операция в Австрии

С 10:00 утра в Граце идет масштабная полицейская операция. В университете района Лэнд произошла стрельба. Министерство внутренних дел подтверждает наличие нескольких погибших и раненых. В общей сложности погибли девять человек. Среди погибших – семеро студентов и один взрослый. Среди них также преступник. Это подтвердила мэр Эльке Кар. Ситуацию охраняют и полиция не считает, что существует дальнейшая опасность.

Ходят слухи, что подозреваемым был бывший студент. Однако полиция отказалась подтвердить это. Мотив остается непонятным. По сообщениям СМИ, он совершил самоубийство.

За родителями и учениками сейчас ухаживают отдельно. Учащихся и учителей эвакуировали из здания, где произошла стрельба. Место сбора родителей находится в соседнем зале Аско. В обоих залах работают команды кризисного реагирования.

Сейчас ситуация безопасна. Считается, что преступник действовал в одиночку. Дальнейшей опасности нет, сообщает полиция.

Также задействовано специальное подразделение "Кобра", а над местом происшествия кружит полицейский вертолет. Общественности рекомендуется избегать этого района и следовать указаниям полиции.

По данным издания Kronen Zeitung, кроме по меньшей мере девяти погибших, 28 раненых находятся в больницах. По меньшей мере, четверо из них находятся в крайне критическом состоянии; некоторые жертвы, как сообщается, получили огнестрельные ранения в голову.

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