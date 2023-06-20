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В Атлантике ищут исчезнувший батискаф с "подводными" туристами

"Титан" исследовал останки затонувшего лайнера "Титаника"

сегодня, 16:47
Автор:
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Константин Куликов
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В Северной Атлантике идет масштабный поиск пропавшего в воскресенье батискафа "Титан" с тремя туристами и двумя членами экипажа на борту, исследовавшего останки затонувшего лайнера "Титаник". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Би-би-си".

В Атлантике ищут исчезнувший батискаф с "подводными" туристами

Титан

Исследовательское судно "Полар принс" потеряло связь с командой подлодки через час и 45 минут после погружения. По оценкам Береговой охраны США, по состоянию на 21:00 по Гринвичу в понедельник  на батискафе оставалось от 70 до 96 часов аварийного запаса кислорода.


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Компания OceanGate, которой принадлежит пропавший аппарат, заявила, что изучает все возможности для безопасного возвращения экипажа. К спасательной операции присоединились и государственные инстанции.

На борту глубоководного аппарата находились пять человек — как правило, это пилот, трое туристов и гид. Пока установлены имена троих человек: 59-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.

Хардинг – глава базирующейся в Дубае компании Action Aviation, занимающейся продажами и операциями с бизнес-джетами.

Давуд — член одной из богатейших семей Пакистана и попечитель Института SETI по поиску внеземных цивилизаций. Согласно сообщению Хардинга в "Фейсбуке", перед началом погружения на борту батискафа также находился французский исследователь Поль-Анри Наржоле. СМИ сообщают, что в составе команды также Стоктон Раш, исполнительный директор компании OceanGate, организовавшей погружение.

С частных клиентов компания берет по 250 тыс. долларов за место в восьмидневной экспедиции, позволяющей увидеть затонувший легендарный лайнер.

Одно погружение к "Титанику" с возвращением на поверхность, по сообщениям, занимает около восьми часов. "Титаник" находится на глубине 3800 метров на дне Атлантического океана, в 600 км от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.

"Титан" — это пятиместный подводный аппарат, предназначенный для погружения на глубину до 4000 метров и движущийся со скоростью три узла — примерно 5,5 км/ч.

Его и пассажиров подводного судна ищут береговая охрана Бостона и судно канадской береговой охраны.

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