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«Уже не до шуток»: как выглядит главный источник питьевой воды для Донецка

Под Донецком полностью обмелел главный источник питьевой воды

22 июля 2025, 18:49
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Недилько Ксения

Ханженковское водохранилище на Крынках, главный источник питьевой воды в Донецке – полностью обмелело. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

«Уже не до шуток»: как выглядит главный источник питьевой воды для Донецка

«Уже не до шуток»: как выглядит главный источник питьевой воды для Донецка

"В ноль. До состояния пустыни. Водный кризис Донецкой области приблизился к состоянию апофеоза.

Далее эпидемии и массовая эмиграция. Потому что жить без воды невозможно. Уже не до шуток. Здесь нужно спасать людей. Наших людей", – подчеркнул Петр Андрющенко.

                                                                                                             
«Уже не до шуток»: как выглядит главный источник питьевой воды для Донецка - фото 2
«Уже не до шуток»: как выглядит главный источник питьевой воды для Донецка - фото 3
«Уже не до шуток»: как выглядит главный источник питьевой воды для Донецка - фото 4
«Уже не до шуток»: как выглядит главный источник питьевой воды для Донецка - фото 5
«Уже не до шуток»: как выглядит главный источник питьевой воды для Донецка - фото 6
«Уже не до шуток»: как выглядит главный источник питьевой воды для Донецка - фото 7

                                                                                                                                                                                          

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Донецке вода идет раз в три дня. Беглый политик времен Януковича Олег Царев прокомментировал ситуацию с водой во временно оккупированном областном центре Донецкой области, в котором сейчас хозяйничает так называемая "власть ДНР".

"Смывать унитаз никак. Обычное дело: дончане в унитаз кладут шариков. И потом эти шарики кто-то нормальный, в мусор. Кто нет – выбрасывает под окнами. С такими борются соседи. Видео и фото выкладывать не буду. Донецк в моей памяти – город роз. Примерный город. Так было всегда, причем с советских времен, шахтерский регион был на особой норме снабжения. Так было всегда, но не сейчас. Трагедия", – пишет Царев, намекая, что при Украине город Донецк никогда не был в таком упадке, как сейчас.



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