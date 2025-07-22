Ужасный инцидент в США: мужчину насмерть затянул аппарат МРТ

61-летний Кевин МакАллистер скончался после того, как мощное магнитное поле аппарата МРТ затянуло его тело. Причиной трагического случая стала 9-килограммовая металлическая цепь, которую мужчина носил на шее. Инцидент произошел в центре магнитно-резонансной томографии Nassau Open MRI в городе Вестбери США.

Аппарат МРТ. Фото иллюстративное

16 июля жена погибшего Адриен Джонс-МакАллистер проходила обследование колена в центре Nassau Open MRI. После завершения процедуры она попросила мужчину помочь ей подняться. Именно в этот момент включенный аппарат МРТ среагировал на металлическое украшение на шее Кевина МакАллистера и потащил мужчину внутрь. Считается, что цепь весом более 9 кг МакАлистер использовал для силовых тренировок.

"Вы можете выключить аппарат? Позвоните 911. Сделайте что-нибудь. Выключите этот проклятый аппарат!", — начала кричать женщина.

В момент инцидента техник МРТ пытался вмешаться и помочь мужчине, однако было уже поздно. МакАлистер был доставлен в больницу, но от полученных травм он скончался 18 июля, через два дня после инцидента с МРТ.

В официальном заявлении полиция подтвердила, что причиной трагедии стала именно металлическая цепь на шее мужчины. Полиция округа Нассау проводит расследование, пытаясь установить, как в центре была допущена столь серьезная процедурная ошибка, а именно допустили к аппарату МРТ мужчину с металлической цепью.

Аппараты МРТ работают благодаря мощному магнитному полю. Все металлические предметы в зоне действия могут быть опасными. Медики отмечают, что перед процедурой МРТ пациентам и сопроводительным лицам обязательно следует снимать все металлические вещи, от серьг до ремней.

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