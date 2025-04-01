Ужасная трагедия в Словакии: медведь смертельно напал на мужчину возле его дома

В словацком городе Детва медведь напал на 60-летнего местного жителя, который погиб после атаки дикого животного всего в 200 метрах от своего дома. Инцидент вызвал панику среди жителей, а власти рассматривают возможность чрезвычайного положения и отстрел сотен медведей.

Нападение медведя. Фото из открытых источников

30 марта 60-летний мужчина не вернулся с вечерней прогулки. Обеспокоенные родственники обратились в полицию, и уже через несколько часов была начата масштабная поисковая операция.

"Нас попросили сотрудничать в поисках пропавшего человека в лесу. Первыми вызвались два офицера с квадроциклами, а также волонтеры и горная спасательная служба", — рассказал представитель спасателей Любош Виргула.

Из-за труднодоступной местности поиски усложнялись, а ночью в районе фиксировали активность медведей. Для безопасности спасатели совершали спасательную операцию в сопровождении вооруженных полицейских.

Поздним вечером тело мужчины нашли в густом лесу. По словам проводившего обследование врача, причиной смерти стали серьезные травмы головы, характерные для нападения медведя.

Местные власти признали ситуацию чрезвычайной. Мэр Детвы призвал жителей воздержаться от прогулок в лесу, ведь риск новых атак остается высоким. В районе работают эксперты Госприроды, которые устанавливают фотоловушки и используют дроны для мониторинга медведей.

Государственный секретарь Министерства окружающей среды Филипп Куффа сообщил, что в Детве объявлено чрезвычайное положение. По его словам, на экстренном заседании одной из предложенных мер рассматривают массовую выбраковку медведей – планируется отстрел около 350 особей на первом этапе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом году уже произошло несколько нападений медведей в Словакии. В одном из них дикое животное атаковало семью с двумя детьми, тогда как в другом мужчину, который защищался топором.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае, произошедшем в прошлом году в Словакии. Медведь напал на мужчину, который пошел за грибами.