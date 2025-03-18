Ужасная трагедия в Македонии: погибла хип-хоп группа и еще десятки человек

Масштабная трагедия произошла в ночь на 16 марта в городе Кочане в 100 км от столицы Северной Македонии. Огонь охватил ночной клуб Pulse, где собрались сотни человек на концерт хип-хоп группы DNK. Во время пожара пострадали более 150 человек, а погибли по меньшей мере 59. По предварительной информации, причина трагедии – неисправность пиротехнического оборудования, коррупция и грубое пренебрежение безопасностью.

Северная Македония в трауре из-за пожара в ночном клубе. Фото: Armend Nimani/AFP

Пожар в клубе Pulse начался около 02:30 по местному времени. Очевидцы сообщают, что огонь стремительно распространился после того, как пиротехнические устройства выпустили искры, которые попали на потолок, сделанный из легковоспламеняющегося материала.

На видеозаписях, проверенных BBC, видно, как сначала посетители пытались потушить пламя. Они не осознавали опасности и оставались в здании. Лишь когда огонь охватил большую часть помещения, началась паника. 20-летняя Мария Тасева, которая была среди посетителей концерта, рассказала о хаосе внутри клуба.

"Я не знаю, как, но каким-то образом мне удалось выбраться. Сейчас я в порядке, но много мертвых", — говорит девушка и добавляет, что ее сестра не выжила в этой давке.

По официальным данным, большинство погибших – молодые люди от 18 до 25 лет. Из 500 посетителей клуба Pulse пострадали более 150. Кроме того, погибли 59 человек. Только один участник группы DNK выжил и находится на лечении в больнице.





Студенты составляют цветы во время церемонии памяти жертв пожара в ночном клубе. Фото: Armend Nimani/AFP

Министр внутренних дел Панси Тосковски подтвердил, что ночной клуб не имел официального разрешения на работу. К тому же помещение ранее использовалось как склад ковров и не отвечало никаким стандартам безопасности.

В частности, среди основных нарушений называют только один выход, ведь задняя дверь была заперта. Отсутствие пожарной сигнализации и надлежащего пожаротушения. Грубые нарушения техники безопасности при использовании пиротехники. Полиция задержала 15 человек в рамках расследования, в частности, владельцев клуба и чиновников, которые могли способствовать его нелегальной деятельности.

Многие пострадавшие получили ожоги второй и третьей степени, травмы головы и конечностей. Часть пострадавших отправили в столичную больницу, однако власти Северной Македонии договорились о транспортировке более тяжелораненых в больницы Болгарии, Греции, Сербии и Турции.

Премьер-министр Македонии Христиан Мицкоски назвал это событие "одной из величайших трагедий в современной истории страны", а президент Гордана Силяновская-Давкова выразила соболезнования семьям погибших и заявила, что трагедия должна стать уроком для всей страны.

"Ни один бизнес или деятельность не могут функционировать без стандартов и правил. Давайте не позволим никому снова поставить под угрозу жизнь невинных людей", – отметила Силяновская-Давкова.

Власти страны объявили семидневный национальный траур по всей Северной Македонии.

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