Ужасная трагедия произошла в Греции с двумя украинскими туристками

На греческом острове Корфу 30 сентября произошла ужасная трагедия: при купании в море погибли две женщины. По предварительным данным, это были украинские туристки – мать и дочь, 52 и 32 года.



В Греции утонули две туристки из Украины. Фото из открытых источников

Женщины отдыхали в прибрежной зоне Сидари. Несмотря на предупреждение об опасных погодных условиях, они отправились купаться в районе пляжа "Апотрипити". Сильный ветер, достигавший пяти баллов по шкале Бофорта, сделал плавание в этом районе чрезвычайно опасным.

По словам очевидцев, трагедия произошла, когда одна туристка оказалась в опасности из-за бурного моря, а вторая женщина бросилась ей на помощь вплавь. В результате волны начали накрывать обоих. Грецкие СМИ сообщают, что когда местные осознали опасную ситуацию, то позвонили по телефону в службу спасения и береговой охраны.

Для спасения женщин была привлечена береговая охрана, но из-за неблагоприятных условий подойти по морю к туристкам было невозможно. Пожарная служба пыталась добраться до женщин из скал, однако, когда спасатели прибыли к месту инцидента, обе украинские туристки уже были мертвыми.

Тела женщин были идентифицированы благодаря гостиничным браслетам. Оказалось, что погибшие были постоянными гостями острова Корфу и ежегодно посещали Грецию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае в Хмельницком. Мать пыталась спасти ребенка из водоема, однако утонула вместе с ним.

Также "Комментарии" писали об инциденте на самолете. Опытная стюардесса и мать троих детей, несмотря на плохое самочувствие, отказалась от госпитализации, чтобы быстрее добраться до семьи, однако упала перед пассажирами и погибла.