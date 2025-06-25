logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Ужасная трагедия на Днестре: дедушка пытался спасти внука от утопления
commentss НОВОСТИ Все новости

Ужасная трагедия на Днестре: дедушка пытался спасти внука от утопления

В Тернопольской области дедушка погиб, спасая внука от утопления в Днестре.

25 июня 2025, 11:45 comments1104
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Отдых на берегу Днестра превратился в трагический случай, когда 58-летний мужчина погиб, спасая своего внука от утопления. Полиция Тернопольщины предупреждает о необходимости безопасного обращения во время отдыха на реке.

Ужасная трагедия на Днестре: дедушка пытался спасти внука от утопления

В Днестре погиб мужчина, спасший внука от утопления. Фото из открытых источников

Отдел коммуникации полиции Тернопольской области сообщил об инциденте, который произошел 24 июня около 17:40 у одного из берегов реки в Бучацком районе. По данным полиции, местные жители пришли отдыхать на Днестр, когда один из мальчиков начал тонуть в реке.

Как рассказывают очевидцы, мужчина бросился в воду для спасения. Он вытолкнул внука на мелководье, однако сам выбраться из реки не смог. Очевидцы вытащили дедушку из воды и стали оказывать ему первую помощь. Несмотря на все усилия, спасти жизнь 58-летнему жителю Золотопотоцкого общества не удалось. Медики констатировали смерть из-за утопления.

Из-за трагического инцидента полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием о "несчастном случае".

"Полиция предостерегает: река — это не только отдых, но и опасность. Даже опытные пловцы могут попасть в беду из-за сильного течения, холодной воды или внезапных судорог. Помните: один миг может изменить жизнь навсегда. Берегите себя и тех, кого любите", — предупредили в полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасном инциденте в Греции с двумя утопившимися во время отдыха украинскими туристками.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Тернопольской области, когда мать оставила ребенка без еды на три дня.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tp.npu.gov.ua/news/trahediia-na-dnistri-na-ternopilshchyni-didus-vriatuvav-onuka-ale-sam-zahynuv
Теги:

Новости

Все новости