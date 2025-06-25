Ужасная трагедия на Днестре: дедушка пытался спасти внука от утопления

Отдых на берегу Днестра превратился в трагический случай, когда 58-летний мужчина погиб, спасая своего внука от утопления. Полиция Тернопольщины предупреждает о необходимости безопасного обращения во время отдыха на реке.

В Днестре погиб мужчина, спасший внука от утопления. Фото из открытых источников

Отдел коммуникации полиции Тернопольской области сообщил об инциденте, который произошел 24 июня около 17:40 у одного из берегов реки в Бучацком районе. По данным полиции, местные жители пришли отдыхать на Днестр, когда один из мальчиков начал тонуть в реке.

Как рассказывают очевидцы, мужчина бросился в воду для спасения. Он вытолкнул внука на мелководье, однако сам выбраться из реки не смог. Очевидцы вытащили дедушку из воды и стали оказывать ему первую помощь. Несмотря на все усилия, спасти жизнь 58-летнему жителю Золотопотоцкого общества не удалось. Медики констатировали смерть из-за утопления.

Из-за трагического инцидента полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием о "несчастном случае".

"Полиция предостерегает: река — это не только отдых, но и опасность. Даже опытные пловцы могут попасть в беду из-за сильного течения, холодной воды или внезапных судорог. Помните: один миг может изменить жизнь навсегда. Берегите себя и тех, кого любите", — предупредили в полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасном инциденте в Греции с двумя утопившимися во время отдыха украинскими туристками.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае в Тернопольской области, когда мать оставила ребенка без еды на три дня.