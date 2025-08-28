Ужасная автокатастрофа в Кировоградской области: много погибших, среди них дети

Спасатели Кировоградщины ликвидировали последствия масштабного ДТП: погибли 6 человек, среди них ребенок, еще 6 – травмированы, их госпитализировали в больницу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ужасная автокататстрофа в Кировоградской области: много погибших, среди них дети

Смертельная автотроща с участием автобуса MAN и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошла возле села Хмелевое Новоукраинского района.

Спасатели освободили тела погибших из изуродованных транспортных средств. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

По данным ГУ НП в Кировоградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 02:00 на автодороге М-30 с сообщением Стрый-Умань-Днепр-Изварино вблизи с. Рассохватка. В результате происшествия погибли шесть человек, среди которых ребенок. По этому факту начато уголовное производство.



По предварительным данным установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter под управлением водителя, 2003 г.р., с автобусом MAN под управлением водителя, 1992 г.р.



В результате происшествия водитель автобуса МAN и пять пассажиров микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, среди которых ребенок, погибли на месте. Еще шесть пассажиров, среди которых ребенок, получили травмы, они доставлены в медицинское учреждение.



По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все происшествия.

