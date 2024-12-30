Ужас на курорте: акула разорвала туриста из Италии, еще одна в больнице

В Египте, у побережья Красного моря, акула напала на двух туристов из Италии. Инцидент произошел 29 декабря неподалеку от курортного города Марса-Алам, популярного среди туристов и дайверов. К сожалению, один из мужчин, 48-летний Джанлука Ди Джойя, погиб, а его соотечественник, 69-летний мужчина, получил ранения.

Трагический отпуск: акула в Красном море убила туриста из Италии

Джанлука работал в Европейской комиссии в Объединенном исследовательском центре, занимающейся вопросами науки и технологий. Недавно, 21 декабря, он отметил свой день рождения. В Египет он приехал с семьей, планируя провести отпуск, который, к сожалению, завершился трагедией.

Нападение произошло за пределами определенной зоны для плавания. По данным египетских властей, это место популярно среди тех, кто увлекается подводным плаванием, но оно не приспособлено для безопасного купания. В связи с инцидентом зону решили временно закрыть, а местные власти начали расследование.

Эксперты предполагают, что акула могла зайти на территорию из-за изменения температуры воды или недостатка пищи в привычной среде. Подобные случаи крайне редки, поскольку акулы обычно избегают людей.

После нападения туристов в Марса-Алами призывают быть максимально осторожными и соблюдать рекомендации спасателей.

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