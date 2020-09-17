Ураган «Салли» вызвал наводнения в нескольких штатах США: опубликованы жуткие фото и видео

На юго-восточном побережье США, в штатах Флорида и Алабама бушует ураган "Салли". Об этом сообщает Apnes.com .

Источник: nhc.noaa.gov

Из-за ливней и и порывов сильного ветра подтоплены сотни домов местных жителей. Ураган достиг побережья вчера в 4:45 утра недалеко от залива Шорс, штат Алабама. В то же время он обрушился на миллионные города Пенсакола и Мобил. Ветер, достигавший 165 километров в час, срывал крыши домов и обрывал линии электропередачи.

Местные спасательные службы начали эвакуацию пострадавших из подтопленных домов. В округе Эскамбия, в который входит город Пенсакола, спасены уже с полсотни жителей. СМИ сообщают об одном погибшем, один человек считается пропавшим без вести.

По подсчетам экспертов, в ближайшие дни еще тысячам жителей понадобится помощь.

Известно, что мощный ураган "Салли", который еще накануне выглядел лишь как тропический шторм, теперь грозит масштабными разрушительными наводнениями сразу нескольким штатам юго-восточной части США.





















Ранее "Комментарии" сообщали о том, что согласно предварительным данным спецслужб США, в результате лесных пожаров в западных штатах страны, более 30-ти человек погибли.



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